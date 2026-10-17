Университетские исследования, направленные на решение реальных национальных и отраслевых проблем, продолжит поддерживать Фонд развития нефтегазовых технологий Нигерии, заявил исполнительный секретарь фонда Шуаибу Алию 16 октября, сообщает местное издание Punch.
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