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Царьград

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Первая жертва ЧП с поездом в Коми: Тело мужчины лежало под вагоном

Первая жертва ЧП с поездом в Коми: Тело мужчины лежало под вагоном

Стало известно о первой жертве ЧП с поездом "Воркута-Новороссийск" в Коми. Тело мужчины обнаружили во время осмотра места ЧП лежащим под одним из опрокинувшихся вагонов.

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