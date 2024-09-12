Власти США довольны гибелью славян по обе стороны конфликта на Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов 12 сентября, отвечая на вопрос о возможном официальном разрешении киевскому режиму наносить удары вглубь России западным оружием.
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