Оман не поддержал коалицию во главе с США и закрыл воздушное пространство для нанесения ударов по Йемену

Начало вооруженной операции США и ряда их союзников против контролирующего север Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) встретило неоднозначную реакцию со стороны арабских государств, расположенных в регионе.
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