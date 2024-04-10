Глава МО Кащюнас: Литва будет стремиться наращивать расходы на оборону до 3,2%

Литва будет стремиться наращивать свои расходы на оборонные нужды до 3,2% ВВП. Соответствующее заявление сделал руководитель министерства обороны прибалтийской республики Лауринас Кащюнас, ставший собеседником агентства Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии