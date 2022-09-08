В Хабаровске сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Хабаровску получили оперативную информацию о том, что 49-летний житель Железнодорожного района краевого центра может выращивать на своем участке наркосодержащие растения.
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Хабаровску получили оперативную информацию о том, что 49-летний житель Железнодорожного района краевого центра может выращивать на своем участке наркосодержащие растения.
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