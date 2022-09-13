В Челябинской области увеличивается количество школьников, заразившихся ковидом

Количество пациентов, получающих лечение от коронавируса, приближается к 10 тысячам. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 788 человек, в том числе 57 школьников (вчера их было 46).
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