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В Челябинской области увеличивается количество школьников, заразившихся ковидом

В Челябинской области увеличивается количество школьников, заразившихся ковидом

Количество пациентов, получающих лечение от коронавируса, приближается к 10 тысячам. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 788 человек, в том числе 57 школьников (вчера их было 46).

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