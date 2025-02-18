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Петербургский дневник

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Первое место по аудитории и четыре «Золотых пера»: Владимир Рябовол рассказал о достижениях «Петербургского дневника»

Первое место по аудитории и четыре «Золотых пера»: Владимир Рябовол рассказал о достижениях «Петербургского дневника»

Председатель Комитета по печати сообщил об успешных проектах издания Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол на заседании правительства города рассказал о реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» и о задачах на 2025 год».

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