Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Хорошо....Ну а на остальных пенсионеров наплевать...пусть выживают как могут...если конечно смогут...Доцент Иванова-Шв...
  • Михаил Еграшин
    А что это они на счёт подделки только Административный вспомнили? У нас в транспорте, за подделку проездного, ещё с 9...Кабмин рассмотрит...
  • Лидия Санникова
    NYT: Израиль хоте...

Депутат Чепа посоветовал Киеву перечитать ядерную доктрину РФ после атаки БПЛА

Депутат Чепа посоветовал Киеву перечитать ядерную доктрину РФ после атаки БПЛА

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа после массированного удара БПЛА ВСУ по российской территории призвал Украину и ее союзников перечитать обновленную ядерную доктрину РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх