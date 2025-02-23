Лечились тем, что не помогает: назвали лекарство, которое выступало чаще как плацебо, и даже хуже – могло нанести непоправимый вред здоровью Ольга БезродняяНедавние события вокруг препаратов, содержащих фенилэфрин, шокировали медицинское сообщество и потребителей.