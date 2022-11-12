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Кучеров не набрал очков впервые за 12 матчей: 3 броска, «минус 3» за 19:00 с «Вашингтоном»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не набрал очков в игре чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (1:5). 11-матчевая результативная серия россиянина прервалась.

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