38 зданий остались без отопления в Октябрьском районе Новосибирска

Устранить аварию в СГК пообещали до 16 часов 12 декабря.Вечером 11 декабря на улице Лескова произошла авария на тепловой сети, которая оставила без отопления 6 многоквартирных домов: Лескова, 15; Военная, 9, 9/1 и 9/2, Кирова 3-3, а также Ипподромская, 12а, 12.