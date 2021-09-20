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Билайн запустил услугу по активации SIM-карты без похода в офис

Билайн запустил услугу по активации SIM-карты без похода в офис

Билайн запустил процесс дистанционного заключения договора об оказании услуг связи. Это стало возможно благодаря сервису "Госключ" (12+), который разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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