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Нижегородская правда

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Судмедэксперт объяснил причину смертельного ДТП на улице Бринского

Судмедэксперт объяснил причину смертельного ДТП на улице Бринского

Наезд автомобиля на препятствие задним ходом так же опасен, как и лобовое столкновение. О том, когда возможен фатальный исход, рассказал главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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