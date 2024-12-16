Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах за продажу вейпов и кальянов детям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам проголосовать в I чтении за законопроект о штрафах в 2 млн рублей для юрлиц за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции.
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