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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь 2024 года составила 115,1 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь 2024 года составила 115,1 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) в январе составила 115,1 млрд рублей, что на 4,6% превышает результат аналогичного периода 2023 года, следует из раскрытия информации крупнейшей российской кредитной организации.

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