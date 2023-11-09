Кравец о победе 6:4: «ЦСКА не имеет явных слабых мест. «Авангард» хотел за счет контратак реализовать моменты»

«Авангард» выиграл со счетом 6:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Результативная игра. Обе команды не уступали друг другу на протяжении всего матча, но мы оказались лучше, забили на две шайбы больше.
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