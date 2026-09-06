Кике Флорес про 10 очков «Алавеса» в 4 турах Ла Лиги: «Жизнь – это танец, и его нужно танцевать, наслаждаться моментом. Мы хотим, чтобы это ощущение не оказалось мимолетным»

Главный тренер « Алавеса » Кике Флорес оценил результаты команды после 4 стартовых туров Ла Лиги . «Алавес» после побед над «Хетафе» (3:0), «Вильярреалом» (1:0) и «Осасуной» (5:2) и ничьей с «Райо Вальекано» (1:1) набрал 10 очков и идет на 2-м месте в таблице.