Главная «ошибка молодости», которую совершают наши женщины

Всем конечно не надо ...неправильно поймут ..А вот слишком выбирать и жеманиться это да)))))

Интересно, выражение:"А тому ли я дала?" Почему считается, что секса хотят только мужчины, а женщины только умеют давать и больше ничего?

Владимир Безгрешнов

Семья Наталья Викторовна Лясковская И двадцать лет — одна и та же ночь, один и тот же дождь, одна и та же осень! Кто с помощью пришёл — мы гоним прочь, Кто с радостью пришёл — назад её уносит. Будь проклята стоячая беда, Фатальное врастание друг в друга: Еда, воспоминания по кругу И полное отсутствие стыда.