Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Главная «ошибка молодости», которую совершают наши женщины

Главная «ошибка молодости», которую совершают наши женщины

Мне 39 лет. Уже через пару месяцев я пойму, правда ли к зрелым женщинам приходят сорок кошек, запах старости и воспоминания о каждом, кому отказала.

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Комментарии
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Александр Григоров
Всем конечно не надо ...неправильно поймут  ..А вот слишком выбирать и жеманиться это да)))))
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11 час.
М
ММ
Интересно, выражение:&quot;А тому ли я дала?&quot; Почему считается, что секса хотят только мужчины, а женщины только умеют давать и больше ничего?
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