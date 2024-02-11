Мне 39 лет. Уже через пару месяцев я пойму, правда ли к зрелым женщинам приходят сорок кошек, запах старости и воспоминания о каждом, кому отказала.
Главная «ошибка молодости», которую совершают наши женщины
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Александр Григоров
Всем конечно не надо ...неправильно поймут ..А вот слишком выбирать и жеманиться это да)))))
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11 час.
М
ММ
Интересно, выражение:"А тому ли я дала?" Почему считается, что секса хотят только мужчины, а женщины только умеют давать и больше ничего?
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7 час.
Владимир Безгрешнов
Семья Наталья Викторовна Лясковская И двадцать лет — одна и та же ночь, один и тот же дождь, одна и та же осень! Кто с помощью пришёл — мы гоним прочь, Кто с радостью пришёл — назад её уносит. Будь проклята стоячая беда, Фатальное врастание друг в друга: Еда, воспоминания по кругу И полное отсутствие стыда.
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2 час.
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