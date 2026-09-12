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Мировое обозрение

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Генштаб ВСУ заявил, что не смог сбить ни одну баллистическую ракету ночью

Генштаб ВСУ заявил, что не смог сбить ни одну баллистическую ракету ночью

Ночная атака обнажила проблему, о которой в Киеве предпочитают говорить обтекаемо: украинская ПВО вновь не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты.

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