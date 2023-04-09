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Bild am Sonntag: Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала спецоперации России на Украине

Bild am Sonntag: Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала спецоперации России на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский в следующем месяце может лично посетить ФРГ впервые с начала специальной военной операции (СВО) Москвы.

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