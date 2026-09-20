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Газета.ру

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Массовая новостройка в Москве равна 88 турам в Турцию

Массовая новостройка в Москве равна 88 турам в Турцию

Приобретение элитной резиденции в Москве эквивалентно 590 недельным поездкам на Мальдивы, а покупка квартиры в новостройках массового сегмента столицы — 88 отпускам в Турцию.

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