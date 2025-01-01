Когда стричь ногти в январе 2025 года согласно лунному календарю

Уход за ногтями – это не только вопрос эстетики, но и здоровья. Лунный календарь на январь 2025 года поможет выбрать оптимальные даты для маникюра, используя энергию Луны для улучшения внешнего вида и привлечения положительных событий.
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