Появление информации о северокорейском спецназе на СВО взорвала мосх у нациков

Если война не объявлена, это вовсе не значит, что Россия не подверглась нападению. В Курскую область хохлы не на прогулку зашли.

Игорь Кузнецов

Безусловнор, но здесь нужно чётко понять что означает формулировка "подвергнется вооруженному нападению". Должно ли в этом случае быть обращение РФ к КНДР? Это как 5-я Статья договора альянса НАТО. Трактовка "расплывчатая".