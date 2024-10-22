Царьград "Великое северокорейское нашествие" теперь обещают на самолёты: России не хватает пилотов - Newsweek © KOMSOMOLSKAYA PRAVDA /GLOBAL LOOK PRESS Мировые СМИ продолжают сыпать подробностями о великом северокорейском нашествии на Украину.
Появление информации о северокорейском спецназе на СВО взорвала мосх у нациков
Комментарии
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Рашид Касимов
Если война не объявлена, это вовсе не значит, что Россия не подверглась нападению. В Курскую область хохлы не на прогулку зашли.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Безусловнор, но здесь нужно чётко понять что означает формулировка "подвергнется вооруженному нападению". Должно ли в этом случае быть обращение РФ к КНДР? Это как 5-я Статья договора альянса НАТО. Трактовка "расплывчатая".
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6 час.
Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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33 мин.
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