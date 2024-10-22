Появление информации о северокорейском спецназе на СВО взорвала мосх у нациков

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Рашид Касимов
Если война не объявлена, это вовсе не значит, что Россия не подверглась нападению. В Курскую область хохлы не на прогулку зашли.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Безусловнор, но здесь нужно чётко понять что означает формулировка &quot;подвергнется вооруженному нападению&quot;. Должно ли в этом случае быть обращение РФ к КНДР? Это как 5-я Статья договора альянса НАТО. Трактовка &quot;расплывчатая&quot;.
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Вова Карпов
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