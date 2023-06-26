В Международный день борьбы с наркоманией полицейские организовали тематическую площадку для юных жителей Забайкальского края

В Международный день борьбы с наркоманией сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков по городу Чите и регионального управления совместно с ГАУЗ «Забайкальский краевой наркологический диспансер», волонтерами центра «Искра» и общественным движением «Антидилер» организовали тематическую площадку для юных жителей города.