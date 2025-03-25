Профессор Кузник: Украина откажется от вступления в НАТО и пойдёт на уступки

Властям Украины придется пойти на территориальные уступки и отказаться от вступления в НАТО. Такое мнение высказал «РИА Новости» директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
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