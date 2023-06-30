В апреле, когда пробудившаяся от зимнего сна природа, решительно стряхнув с себя его остатки, радовалась яркому солнцу и вела свои приготовления к спешащему навстречу лету, не стало последней жительницы затерявшейся в глубинке деревни Филино.
В апреле, когда пробудившаяся от зимнего сна природа, решительно стряхнув с себя его остатки, радовалась яркому солнцу и вела свои приготовления к спешащему навстречу лету, не стало последней жительницы затерявшейся в глубинке деревни Филино.
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