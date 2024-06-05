Совфед досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака

Ранее Путин назначил секретаря генсовета «Единой России» главой Республики АлтайСовет Федерации России досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай.
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