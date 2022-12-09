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«У меня самая сильная полузащита в лиге, но никто не выиграл». Кузнецов о призе лучшему хавбеку

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался об итогах голосования Winline Media Football Awards.

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