Герою вручили медаль, его маме — цветы и благодарственное письмо

Жители карельского поселка поздравили семью военнослужащего за проявленный их сыном героизм Выпускник школы поселка Матросы Роман Ягодка, который сейчас находится в зоне боевых действий, Указом Президента Российской Федерации награжден медалью Суворова за личное мужество и отвагу.