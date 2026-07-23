О любителях собак-убийц

Третьего дня в новостях рассказали дикую историю - в Новосибирске мужик, недовольный тем, что приехавшая к нему бригада скорой помощи направила его в не ту, по его мнению, больницу, натравил своего пса на фельдшера бригады.
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