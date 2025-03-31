В Братске проходит фотовыставка известного фотографа Владимира Коропа

В Художественном выставочном зале Братска с 28 марта по 11 мая проходит выставка «Линии жизни: пейзаж, портрет, мгновение», представляющая около ста фотографий Владимира Коропа, ветерана Братского телевидения и оператора известных документальных фильмов, включая «Репортаж у края пропасти».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии