В Братске проходит фотовыставка известного фотографа Владимира Коропа

В Художественном выставочном зале Братска с 28 марта по 11 мая проходит выставка «Линии жизни: пейзаж, портрет, мгновение», представляющая около ста фотографий Владимира Коропа, ветерана Братского телевидения и оператора известных документальных фильмов, включая «Репортаж у края пропасти».