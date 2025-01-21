Жительница Курской области рассказала, как ВСУ застрелили беременную Жительница Суджанского района Курской области поведала, как украинские боевики во время своего вторжения в регион расстреляли девушку возле трассы.
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