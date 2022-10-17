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Экономист Лебединская заявила о возможном росте цен на картофель и капусту

Экономист Лебединская заявила о возможном росте цен на картофель и капусту

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством "Прайм" заявила о том, что в России могут подорожать некоторые продукты питания, подчеркнув, что какого-то резкого роста цен на такие продукты ожидать не стоит.

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