Сотрудники государственного учреждения образования ´Детский сад № 23 г.Бобруйска´ 16 декабря 2023 года приняли участие в шествии Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей ´Новогодний карнавал чудес´ .
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