1. Ещё один пример эксплуатации рабочих ненасытными капиталистами. В ходе эксплуатации капиталисты заодно строили фабрики, на которых работали эти рабочие, и основывали города, где они жили (ссылка): Как бы странно это ни звучало, но в России существует всего лишь один город, который построила женщина.
Город Кувшиново, переименования в Бердянске и большевики о русской истории
Комментарии
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AT
Alexandr Trynin
Молодцы власти Бердянска! Именно это и является ИСТОРИЧЕСКИМИ названиями. Именно эти люди внесли решающий вклад в торжество справедливости и улучшение благосостояния простых тружеников, а не подачки капиталистов, преследующих конечную цель в виде увеличения прибыли и ужесточения эксплуатации. А автору, если ему хочется в 17-18 век можно рекомендовать эмигрировать в Африку или Аргентину.
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