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Русская весна

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Враг применил иприт: русский боец чудом выжил после смертельной химической атаки террористов ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Враг применил иприт: русский боец чудом выжил после смертельной химической атаки террористов ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Русские бойцы взяли штурмом опорник и оказались заперты в нем огнем врага вместе с пленными украинцами.

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