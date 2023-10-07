Спецназовец ГРУ из Барабинска Евгений Глущенко скончался после ранения на СВО

Евгению Глущенко было 27 лет. У погибшего бойца остались жена и сын.Гвардии сержант войск специального назначения 24-й бригады ГРУ Евгений Глущенко был тяжело ранен под миномётным обстрелом в зоне СВО 20 сентября.