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Спецназовец ГРУ из Барабинска Евгений Глущенко скончался после ранения на СВО

Спецназовец ГРУ из Барабинска Евгений Глущенко скончался после ранения на СВО

Евгению Глущенко было 27 лет. У погибшего бойца остались жена и сын.Гвардии сержант войск специального назначения 24-й бригады ГРУ Евгений Глущенко был тяжело ранен под миномётным обстрелом в зоне СВО 20 сентября.

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