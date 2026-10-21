По версии следствия, мужчина разместил комментарии на видеохостинге. Во время обыска по месту жительства изъяты носители информации, дело возбуждено по материалам ФСБ.
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