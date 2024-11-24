В Петербурге пройдет Всероссийский форум капремонта

Эксперты обсудят стратегические направления ЖКХ В Петербурге 28 и 29 ноября пройдет Всероссийский форум капитального ремонта и эксплуатации жилищного фонда, сообщает телеграм-канал «Комфортный Петербург».
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