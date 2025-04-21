Кто спасает жизни бойцов: фронтовые чудеса, сохранившие жизнь на Пасху и предсказание старца Зосимы за 20 лет до событий Ольга БезродняяПророчества старца Зосимы начинают сбываться через 20 лет, а пока что чудеса творит святая религиозная символика, защищая жизни бойцов, даже тех, кто до этого был атеистом.