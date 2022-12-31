Эксперт Кузьменко рассказал, у кого перестанет работать WhatsApp с 1 января

Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, что мессенджер WhatsApp собирается прекратить поддержку устройств со старой версией операционных системс 1 января 2023 года.
Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по исследованию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, что мессенджер WhatsApp собирается прекратить поддержку устройств со старой версией операционных системс 1 января 2023 года.
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