В Сингапуре оседает не более 1 % продукции Nvidia, но формируется 22 % выручки Фина...

В Сингапуре оседает не более 1 % продукции Nvidia, но формируется 22 % выручкиФинансовая отчётность Nvidia уже продемонстрировала, что 22 % всей выручки компания получает в Сингапуре, хотя при этом фактические объёмы поставок её продукции в эту страну заметно ниже.