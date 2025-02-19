НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

В Сингапуре оседает не более 1 % продукции Nvidia, но формируется 22 % выручки Фина...

В Сингапуре оседает не более 1 % продукции Nvidia, но формируется 22 % выручки Фина...

В Сингапуре оседает не более 1 % продукции Nvidia, но формируется 22 % выручкиФинансовая отчётность Nvidia уже продемонстрировала, что 22 % всей выручки компания получает в Сингапуре, хотя при этом фактические объёмы поставок её продукции в эту страну заметно ниже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх