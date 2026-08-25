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Корне раскритиковала формат микста на US Open: «Все делается только ради денег»

Ализе Корне раскритиковала принцип формирования участников на микст US Open . Последние два года при отборе предпочтение отдают игрокам с высокими рейтингами в одиночном разряде, еще несколько пар получают приглашения от организаторов.

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