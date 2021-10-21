Карельские Вести

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Жительница Карелии пыталась совершить самоубийство на глазах детей

В Костомукше женщина направлена к наркологу после нескольких выходок В Костомукше комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.

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