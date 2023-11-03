В школе подмосковного Долгопрудного новые правила прохода в школу привели к давке на входе

По мнению родителей, во всем виновата новая будка для охраны.В школе №11 подмосковного Долгопрудного новые правила прохода в школу привели к давке на входе, в результате часть детей промокла под дождем, часть опоздала на занятия, сообщает сетевое издание Долгие Пруды.
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