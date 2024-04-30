США предложили хуситам мир

Ближневосточные посредники передали йеменским повстанцам-хуситам американское предложение: в обмен на прекращение атак снять блокады аэропорта Саны и порта Ходейда, а также способствовать ускоренному течению переговоров, передает The National.
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