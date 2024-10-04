В Красноярске полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства у 95 иностранных водителей

Сотрудники дорожно-постовой службы Госавтоинспекции, отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Красноярское» провели оперативно-профилактическое мероприятие, проверив водителей-иностранцев на улицах краевой столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии