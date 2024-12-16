Брам, Даниэль и Кевин: крымские десантники показали, кто воюет против них в Курской областиПодразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии освободили село Новоивановка Суджанского района Курской области.
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