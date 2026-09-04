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Тульские новости

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Депутаты «Единой России» проинспектировали ход благоустройства в Туле

Депутаты «Единой России» проинспектировали ход благоустройства в Туле

В рамках проектов «Наш город» и «Народный бюджет» в Туле отремонтированы дворы и подъездные пути, заменены тамбурные двери и герметизированы межпанельные швы, построена новая дорога в деревне Сторожевое.

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